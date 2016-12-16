Удар по Сирии за $60 миллионов: СМИ узнали, во сколько обходится бюджету России чужая война

По подсчетам РБК, операция в Сирии стоит Минобороны как минимум $2,5 млн ежедневно.

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На территории Сирии находятся около 1600 человек, рассказали в Министерстве обороны. В это число входят морпехи, летчики, два батальона аэродромно- и радиотехнического обеспечения, командный состав, моряки, расчеты средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также гражданские специалисты. Как рассказал эксперт Центра военного прогнозирования Института политического и военного анализа Анатолий Цыганок, для расчетов, сколько уходит на питание бойцов, можно использовать сумму 600–800 руб. ($10-13) в сутки. Исходя из этой суммы, питание контингента в 1600 человек обходится бюджету в сумму около 1 млн руб. в сутки (около $16,5 тыс.).

Как рассказал источник, знакомый с организацией боевых вылетов, в среднем один час полета боевого самолета может стоить от 4 млн до 7 млн руб., или 5 млн руб. в среднем ($80 тысяч). Как сообщает РБК, ракетный удар по боевикам Сирии из Каспийского моря мог стоить бюджету от $20 млн до $60 млн.

Напомним, Россия и Турция предлагают проводить переговоры по Сирии на новой площадке в Астане.