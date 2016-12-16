РФ и Турция планируют проводить переговоры по Сирии на новой площадке в Астане – Путин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Мы ведем активные переговоры с представителями вооруженной оппозиции при посредничестве Турции. Позавчера в телефонном разговоре с президентом Турции Эрдоганом мы договорились о том, что будем предлагать конфликтующим сторонам (мы, со своей стороны - правительства Сирии, а президент Турции - представителям вооруженной оппозиции) продолжить процесс мирных переговоров на мирной площадке. Такой площадкой могла бы быть столица Казахстана Астана», - сказал Путин.

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«Если стороны конфликта согласятся, то мы обратимся с просьбой к президенту Казахстана Назарбаеву поддержать этот процесс. Если это произойдет, то это не будет площадкой, которая будет конкурировать, скажем, с женевской. Но это будет дополнять женевские переговоры», - добавил он.

По словам Путина, главное - стремиться к политическому урегулированию.