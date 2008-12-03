Для президента Польши купят новый самолет - Ту-154 поломался
Туск принял быстрое решение
Польское правительство планирует приобрести новый самолет для Президента Польши после того, как Ту-154 поломался во время недельного визита Леха КАЧИНСКОГО в страны Азии, который начался 30 ноября.
|Дональд ТУСК
«По возвращении Президента, возможно, примем решение об ускоренной процедуре покупки нового самолета», - сказал Д.ТУСК на пресс-конференции.
Премьер отметил, что правительство не планирует покупать суперсовременный самолет, а такой, который бы гарантировал безопасность Президенту.
В свою очередь глава канцелярии польского Президента Петр КОВНАЦКИЙ положительно оценил заявление премьера. «Склоняю голову перед быстрым решением премьера. Оно правильное», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 2 декабря двадцатиградусный мороз в Монголии, куда Л.КАЧИНСКИЙ прибыл в рамках своего азиатского турне, вывел из строя президентский самолет Ту-154.
Из-за поломки польский Президент был вынужден воспользоваться чартерным рейсом для того, чтобы продолжить свой визит в Японию.
По сообщениям некоторых СМИ, Польша может продать президентский Ту-154 украинцам, которые, якобы, потенциально заинтересованы в этом.