Для президента Польши купят новый самолет - Ту-154 поломался

Польское правительство планирует приобрести новый самолет для Президента Польши после того, как Ту-154 поломался во время недельного визита Леха КАЧИНСКОГО в страны Азии, который начался 30 ноября.

Как сообщает TVN24, намерение приобрести новый самолет озвучил польский премьер Дональд ТУСК.

«По возвращении Президента, возможно, примем решение об ускоренной процедуре покупки нового самолета», - сказал Д.ТУСК на пресс-конференции.

Премьер отметил, что правительство не планирует покупать суперсовременный самолет, а такой, который бы гарантировал безопасность Президенту.

В свою очередь глава канцелярии польского Президента Петр КОВНАЦКИЙ положительно оценил заявление премьера. «Склоняю голову перед быстрым решением премьера. Оно правильное», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря двадцатиградусный мороз в Монголии, куда Л.КАЧИНСКИЙ прибыл в рамках своего азиатского турне, вывел из строя президентский самолет Ту-154.

Из-за поломки польский Президент был вынужден воспользоваться чартерным рейсом для того, чтобы продолжить свой визит в Японию.

По сообщениям некоторых СМИ, Польша может продать президентский Ту-154 украинцам, которые, якобы, потенциально заинтересованы в этом.