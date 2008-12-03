Для президента Польши купят новый самолет - Ту-154 поломался

16:35, 03 декабря 2008
Мир
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Туск принял быстрое решение

Польское правительство планирует приобрести новый самолет для Президента Польши после того, как Ту-154 поломался во время недельного визита Леха КАЧИНСКОГО в страны Азии, который начался 30 ноября.

Дональд ТУСК
Как сообщает TVN24, намерение приобрести новый самолет озвучил польский премьер Дональд ТУСК.

«По возвращении Президента, возможно, примем решение об ускоренной процедуре покупки нового самолета», - сказал Д.ТУСК на пресс-конференции.

Премьер отметил, что правительство не планирует покупать суперсовременный самолет, а такой, который бы гарантировал безопасность Президенту.

В свою очередь глава канцелярии польского Президента Петр КОВНАЦКИЙ положительно оценил заявление премьера. «Склоняю голову перед быстрым решением премьера. Оно правильное», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря двадцатиградусный мороз в Монголии, куда Л.КАЧИНСКИЙ прибыл в рамках своего азиатского турне, вывел из строя президентский самолет Ту-154.

Из-за поломки польский Президент был вынужден воспользоваться чартерным рейсом для того, чтобы продолжить свой визит в Японию.

По сообщениям некоторых СМИ, Польша может продать президентский Ту-154 украинцам, которые, якобы, потенциально заинтересованы в этом.

 

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