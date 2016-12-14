The Washington Post: Последняя сделка, которую должен заключить Трамп

Об этом говорится в редакционной статье "Последняя сделка, которую должен заключить Трамп", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

"Хотя по закону я не обязан этого делать, я оставлю свой бизнес до 20 января, чтобы я мог полностью сосредоточиться на президентстве. Двое моих детей, Дон и Эрик, а также руководители, будет управлять компаниями. Во время моего пребывания на посту, не будет никаких новых сделок", - написал Трамп в понедельник вечером. Он сказал, что проведет свою долгожданную пресс-конференцию - первую с июля - когда-то "в ближайшем будущем".

Суть политики [для преодоления] конфликта интересов, которую Трамп описал в Twitter, не понравится многим экспертам по этике. Но, если она будет разработана, и ее будут придерживаться, это станет, по крайней мере, началом некоторого разграничения между Белым домом и делами президента. Если, как он неоднократно заявлял, президентство для него важнее, чем получение прибыли, он будет следовать этим трем пунктам.

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Во-первых, Трамп должен наконец раскрыть полную информацию о своих активах во всей их корпоративной сложности. Есть ли российские инвесторы? Каковы его связи в Турции? Внутренние активы также могут вызвать серьезные вопросы, в пункте соответствия федеральным законам. Если он не может открыться общественности, то американцы не поверят – и не подтвердят – что он действует в их интересах, а не в своих собственных.

Во-вторых, Трамп должен установить процедуры, которые скроют от него операции его компании. Руководители, которых он выбрал, не должно поддерживать с ним контакт – или с кем-либо из его семьи. Трамп должен пересмотреть решение о передаче ответственности своим взрослым детям и назначить независимого управляющего.

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В-третьих, "управляющий" на самом деле должен соответствовать названию должности – он должен поддерживать работу бизнеса, а не расширять его. Трамп, похоже, понимал это, когда высказал такое предложение; даже если его дети все равно будут вовлечены, они не будут заключать сделки. Опять же, прозрачность будет иметь решающее значение. Без дополнительной информации о холдингах Трампа сейчас, американцам будет трудно судить о том, используют ли управляющие его пост, чтобы расширить компанию, после того, как он окажется в Белом доме.

Конечно, для Трампа идеальный способ, избежать каких-либо возможностей для коррупции или подозрений в коррупции – продать свои активы и создать слепой траст. Но это не так легко сделать, сказал он. "Когда вы продаете недвижимость, это не то же самое, что выходить и продавать акции", - сказал он в интервью с Крисом Уоллесом в воскресенье. "Это занимает много времени". Действительно, процесс распродажи активов в недвижимости сам по себе может создать конфликт интересов. Другими словами, даже вывод активов будет недопустимым, без трех гарантий, предложенных выше. Если Трамп хочет, чтобы его президентство определяло что-то другое, помимо волны вопросов о конфликте интересов, он должен построить высокую стену между своим президентским креслом и прежней жизнью.