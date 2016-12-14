Грязные российские деньги: евродепутаты заявили о покупке Кремлем влияния в ЕС

Группа евродепутатов из основных политических групп написали письмо главе европейской дипломатии Федерке Могерини, в котором отметили, что обеспокоены относительно незаконных денег РФ, которые были выведены в Евросоюз для дальнейшего влияния на европейскую политику, сообщает Euobserver.

В письме отмечается, что почти 200 млн долл незаконных доходов от российского налогового мошенничества, отмытые через Европу. При этом, по словам евродепутатов, эта сумма – лишь "верхушка айсберга".

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Евродепутаты также заявляют, что владеют информацией, что "деньги были использованы для влияния на европейскую политику, СМИ и гражданское общество, чтобы предотвратить негативные последствия для российских нарушителей прав человека ".

В письме также отмечается, что Могерини должна предложить странам ЕС ввести санкции против 32 россиян, которые причастны к делу Магнитского.

Отмечается, что письмо датировано 5 декабря, однако было обнародовано 13 декабря. При этом в офисе Могерини заявили: «мы получили письмо и ответ будет отправлен в надлежащее время".

Издание отмечает, что предупреждение евродепутатов обусловлено приближением выборов в следующем году во Франции и Германии, где во власть также планируют баллотироваться представители политических сил, которые выступают против ЕС.

Напомним, глава шведской военной разведки генерал-майор Гуннар Карлсон заявил, что крупнейшим источником кибератак на страну является Россия.

"У нас есть информация о многих источниках "активностей", их можно проследить более или менее непосредственно. Это может быть распространение ложной информации, искажение правды, преувеличение каких-то определенных факторов, что затрудняет понимание реальной ситуации", - рассказал Карлсон.

Также глава военной разведки отметил, что они фиксируют частые попытки влиять на поведение различных групп населения, направленные против Швеции, и привел пример публикации фальшивого письма, якобы написанного шведским министром обороны.

Как сообщал УНИАН, немецкое агентство внутренней разведки заявило, что видит поразительно нарастания российской пропаганды и кампании дезинформации, направленной на дестабилизацию немецкого общества, а также целенаправленные кибератаки против политических партий.