Шведская разведка называет Россию главным источником кибератак на страну

Глава шведской военной разведки генерал-майор Гуннар Карлсон заявил, что крупнейшим источником кибератак на страну является Россия.

"У нас есть информация об источниках многих "активностей", их можно проследить более или менее непосредственно. Это может быть распространение неправдивой информации, искажение правды, преувеличение каких-то определенных факторов, которое усложняет понимание реальной ситуации", - рассказал Карлсон в интервью на местном телевидении в воскресенье вечером, сообщает The Local.

Также глава военной разведки отметил, что они фиксируют частые попытки влиять на поведение разных групп населения, направленных против Швеции, и привел пример публикации фальшивого письма, якобы написанного шведским министром обороны.

Напомним, в четверг немецкое агентство внутренней разведки заявило, что видит поразительное нарастание российской пропаганды и кампании дезинформации, направленной на дестабилизацию немецкого общества, а также целенаправленные кибератаки против политических партий.