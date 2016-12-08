Немецкая разведка наблюдает "поразительное" усиление российской пропаганды и кибер-шпионажа

Об этом сообщает Reuters.

"Мы видим агрессивный и растущий кибер-шпионаж и кибер-операции, которые потенциально могли бы поставить под угрозу немецких правительственных чиновников, членов парламента и работников демократических партий", – сказал глава немецкой разведки Ханс-Георг Маасс в своем заявлении.

Маасс, который выразил аналогичную обеспокоенность по поводу усилий России вмешиваться в немецкие выборы, в интервью агентству Рейтер в прошлом месяце, сообщил, что он имеет все больше доказательств о таких усилиях и сказал об ожидаемых дальнейших кибер-атаках.

Агентство заявило, что видит широкий спектр российских пропагандистских инструментов и "большее применение финансовых ресурсов" для осуществления "дезинформации", направленной на русскоязычную общину в Германии, политические движения, партии и других лиц, которые принимают решения.

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Целью усилий было распространение неопределенности в обществе, "чтобы ослабить или дестабилизировать ФРГ", а также укрепить экстремистские группы и партии, усложнить работу федерального правительства и влиять на политический диалог.

Агентство заявило, что видит "впечатляющее увеличение" кибератак, осуществляемых российской хакерской группой APT 28, также известную как "Фантастический Медведь" или Strontrium, которую обвиняют во взломе Демократического национального комитета США в этом году и кибер-атаке на немецкий парламент в 2015 году.

Атаки были направлены против немецких партий и членов парламента, заявляет агентство, добавляя, что они были проведены хакерами, которые называют себя "хактивистами", при поддержке государственных органов.

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"Пропаганда и дезинформация, кибер-атаки, кибер-шпионаж и кибер-саботаж является частью гибридной угрозы для западных демократий", - сказал Маасс.

Немецкие чиновники обвинили Москву в попытках манипулировать немецкими СМИ для раздувания таких тем, как кризис мигрантов, ослабление доверия избирателей и инакомыслие в пределах Европейского Союза, что якобы приведет к отмене санкций против Москвы.

Российские официальные лица отрицают все обвинения.