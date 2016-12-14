Австрия заблокировала резолюцию по евроинтеграции Турции

Об этом сообщил государственный министр в МИД ФРГ Михаэль Рот в вторник, 13 декабря, передает Deutsche Welle. Это не означает, что переговоры прекращены, но указывает на большие различия в позициях разных европейских стран.

Ранее в этот же день министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц предупреждал, что официальная Вена может "заблокировать выводы".

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Австрия мотивирует свою позицию тем, что Турция активно нарушает права людей и не придерживается европейских ценностей. Курц подчеркнул, что позицию Австрии разделяют Нидерланды и Болгария.

В свою очередь, Михаэль Рот считает, что "не следует закрывать дверь на этой трудной фазе" даже несмотря на нарушения, которые продолжаются в Турции.