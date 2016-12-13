В России заявили о переходе Алеппо под контроль сирийского правительства

Об этом сообщает ТАСС.

"Самая последняя информация, которую мы получили уже в течение последнего часа, состоит в том, что военные действия в Восточном Алеппо прекращены", - сказал Чуркин.

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По его словам, "сирийское правительство восстановило контроль над Восточным Алеппо", и " теперь наступает этап практических гуманитарных действий".

Как пишет Reuters, капитуляция повстанцев или отвод сил из Алеппо будет означать прекращение восстания в городе, которое продолжалось наибольший период времени в Сирии до вспышки войны после массовых протестов в 2011 году.

Эта договоренность появилась после того, как ООН выразила глубокую обеспокоенность по поводу новостей, что сирийские правительственные солдаты и союзные им иракские боевики бесцеремонно расстреляли 82 человека в отвоеванных восточных районах Алеппо. В ООН обвинили их в “массовых убийствах”.

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Подавление последних «тлеющих угольков восстания» в Алеппо даст президенту Сирии Башару аль-Асаду и его коалиции военных сил, российских воздушных сил и поддерживаемых Ираном боевиков крупнейшую победу на поле боя за все время войны.

Ранее УНИАН сообщал, что оппозиционные повстанческие силы, которые в Сирии выступают против режима действующего президента Башара аль-Асада, согласились прекратить боевые действия в городе Алеппо и вывести силы после нескольких лет противостояния.

Сообщение о договоренности вывода сил повстанцев из Алеппо также подтвердил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин.