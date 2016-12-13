"Это почти конец": Россия заявляет, что повстанцы покинут Алеппо в течение нескольких часов

Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин перед началом экстренного заседания Совета Безопасности всемирной организации, пишет «ТАСС».

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"По моей последней информации, действительно, достигнуты договоренности о том, что боевики (Россия называет повстанцев в Сирии боевиками - ред.) покинут город, так что это почти конец", - сказал дипломат.

Отвечая на вопрос, когда повстанцы покинут Алеппо, он сказал, что "в течение нескольких часов".

Как сообщал УНИАН, сирийские повстанцы заявили о достижении соглашения о прекращении огня для эвакуации бойцов и гражданских лиц из Алеппо.