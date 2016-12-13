Сирийские повстанцы заявили о достижении соглашения по прекращению огня в Алеппо и эвакуации – СМИ

19:11, 13 декабря 2016
Мир
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Сирийские повстанцы заявили о достижении соглашения о прекращении огня в Алеппо и эвакуацию бойцов и гражданских.

Алеппо, иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает The Associated Press в своем твиттере.

«Сирийские повстанцы говорят, что было достигнуто соглашение о прекращении огня и для эвакуации бойцов и гражданских лиц из Алеппо», – говорится в сообщении.

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Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прежде, чем остановятся боевые действия, должны быть установлены эвакуационные коридоры.

"Мы слышим призывы к немедленному прекращению боевых действий. Это российская сторона хочет сделать только тогда, когда коридоры будут установлены", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания организации Черноморского экономического сотрудничества в Белграде во вторник.

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Теги: #Алеппо