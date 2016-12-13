Сирийские повстанцы заявили о достижении соглашения по прекращению огня в Алеппо и эвакуации – СМИ

Об этом сообщает The Associated Press в своем твиттере.

«Сирийские повстанцы говорят, что было достигнуто соглашение о прекращении огня и для эвакуации бойцов и гражданских лиц из Алеппо», – говорится в сообщении.

BREAKING: Syrian rebels say cease-fire agreement has been reached to evacuate fighters, civilians from Aleppo. — The Associated Press (@AP) 13 декабря 2016 г.

This is what fleeing eastern Aleppo looks like. Thousands are on the move as Syrian government forces take nearly full control of the city. pic.twitter.com/Fdfy83ZEzc — AJ+ (@ajplus) 13 декабря 2016 г.

Читайте такжеЗверства в Алеппо: в ООН заявили о расстрелах "орлами" Путина и Асада мирных жителей, известно о 82 погибших

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прежде, чем остановятся боевые действия, должны быть установлены эвакуационные коридоры.

"Мы слышим призывы к немедленному прекращению боевых действий. Это российская сторона хочет сделать только тогда, когда коридоры будут установлены", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания организации Черноморского экономического сотрудничества в Белграде во вторник.