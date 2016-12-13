Die Presse: Новая эра глобального вооружения

Об этом пишет Юрген Штрайхаммер в статье "Новая эра глобального вооружения", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Это начало новой эры. После жесткой экономии, спровоцированной финансовым кризисом, в этом году по всему миру снова растут расходы на оборону, до 1,57 трлн долларов (1,48 трлн евро). Об этом вчера сообщила информационная группа Jane's. То есть, 2016 год стал началом десятилетия наращивания вооружения. Уже в 2020 году расходы на оборону должны вырасти до 1,63 трлн долларов и продолжать расти. Причины разные, от напряженности в Южно-Китайском море, терроризма и миграционного кризиса до конфликта Востока и Запада и войны на востоке Украины.

После шести лет сокращений, Западная Европа также повысила свой оборонный бюджет. Jane's ожидают, что к 2020 году расходы в регионе увеличатся до десяти миллиардов долларов. Это примечательно, "поскольку неопределённость из-за "брексита" и политическая нестабильность в Южной Европе тормозят экономический рост и восстановление в Европе. И тем не менее, было принято решение об увеличении расходов на оборону: явный признак того, что с 2015 года приоритетность темы возросла", - сказала аналитик Jane's Феннэл МакГёрти газете "Die Presse". Тем не менее, достичь уровня, который был до кризиса, удастся лишь в 2018 году.

"Множество конфликтов на нашем пороге"

Наращивание вооружения также связано со сложностями вблизи Европы, "с многочисленными конфликтами на нашем пороге", как осенью сказала канцлер Германии Ангела Меркель. На юге Европы находится дестабилизированная Ливия, в которую частично проникли джихадисты ИГ, на востоке – бряцает оружием Россия. Расходы на оборону в Германии к 2020 году должны вырасти с нынешних 35,8 млрд долларов до 39,4 млрд долларов, - вероятно, также и потому, что Германия может позволить себе это из-за профицита бюджета. Франция, в свою очередь, увеличила свой военный бюджет в несколько раз в ответ на террор, который вначале ударил по Парижу, а затем – по Ницце.

Австрия также увеличит свой военный бюджет, с 1,94 млрд долларов в прошлом году до прогнозируемых 2,35 млрд долларов в 2020 году. Это связано с повышенной потребностью в безопасности. По крайней мере, такой вывод можно сделать из опросов, проведенных по поручению министерства обороны. Согласно результатам, 80% респондентов считают хорошей или очень хорошей идеей, что армия будет вовлечена в борьбу с терроризмом; еще больше, 84%, считают защиту границ важной задачей армии.

Но ни один регион в мире не вооружается быстрее, чем страны Балтии. Там, в северо-восточной части Европы, аннексия Крыма Россией разбередила старые раны. Литва, Латвия и Эстония – единственные бывшие советские республики, которые не находятся даже, частично, на орбите России. Исходный уровень наращивания вооружения, разумеется, скромный: у Литвы было всего несколько тысяч солдат и ни одного танка. Теперь, скорее всего, расходы на оборону в регионе вырастут с 981 млн в 2014 году до 2,1 млрд долларов в 2020 году, то есть, более чем в два раза.

Еще одна причина для возобновления наращивания вооружения в Европе – это Дональд Трамп. Будущий президент США вызвал максимальную тревогу в Восточной Европе, когда вслух раздумывал над тем, чтобы связать с определенными условиями обязанность НАТО по оказанию помощи. Хотя и при Обаме Соединенные Штаты неоднократно жаловались, что европейские члены НАТО выделяют на оборону меньше согласованных двух процентов от ВВП. Но Обама не использовал для шантажа пресловутую Статью 5. Наоборот, в следующем году расходы для Европы (Atlantic Resolve) должны вырасти в четыре раза, до 3,4 млрд долларов США. Эта мера нацелена на Россию. Владимир Путин также вооружал и модернизировал российские войска в течение многих лет. Это было ключевым элементом его президентства. Затем упали цены на нефть, а вместе с ними сократился и оборонный бюджет, впервые с конца девяностых годов. По прогнозам Jane's, эта тенденция, вероятно, сохранится.

Индия уже обогнала Россию по расходам на оборону. В ближайшие несколько лет самая большая в мире демократия будет модернизировать свое вооружение, пока к 2018 году не вытеснит Великобританию из тройки лидеров с наибольшими расходами на оборону, ожидают Jane's. Тогда Индия будет позади США и Китая, который ведет гонку вооружений с другими странами, с выходом к Южно-Китайскому морю. В регионе растет экономика, а вместе с ней – и напряженность. По данным Jane's, в военной сфере появилась новая тенденция. До сих пор в вопросе расходов речь шла о территориальной обороне, теперь на переднем плане – проецирование силы. Это отражено также в увеличении расходов на военно-морской флот, особенно, в открытом море, где совпадают территориальные претензии, и необходима игра мускулами. Растет также риск "контакта", что в свою очередь может привести к увеличению расходов на оборону. В этой новой гонке вооружений доминирует Китай. По оценкам Jane's, к 2025 году он будет выделять больше средств, чем все вместе взятые соседние государства.