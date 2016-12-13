The Washington Post: Рекс Тиллерсон – умелый руководитель. Но как насчет его связей с Россией?

Об этом говорится в редакционной статье "Рекс Тиллерсон – умелый руководитель. Но как насчет его связей с Россией?", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

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Трамп постоянно защищает режим Владимира Путина от любой критики, а недавно он легкомысленно отклонил выводы ЦРУ о том, что Москва пыталась преломить президентские выборы в его пользу; все это вызывает вопросы. Неужели новоизбранный президент действительно полагает, что должен начать с попытки сотрудничества с Путиным, или им движут скрытые личные или финансовые интересы? Помимо противоречий на выборах, учитывает ли Трамп огромное количество доказательств того, что Кремль Путина нацелен на разрушение и уменьшение западных демократий, в том числе и Соединенных Штатов, и будет ли он противостоять этому проекту?

Неопределенность, вызванная Трампом в этих вопросах, в том числе среди ряда республиканцев в Конгрессе, неизбежно бросает тень на возможное назначение исполнительного директора ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря. Очевидно, Тиллерсон – умелый и опытный руководитель, который управлял одной из крупнейших в мире компаний, и, при этом, знал основные проблемы и лидеров по всему миру. Но один из этих лидеров – Путин, с которым Тиллерсон за два десятилетия заключил достаточно сделок, чтобы получить Орден Дружбы России. Он был ярым противником санкций в отношении России, которые, по его подсчетам, стоили его компании $ 1 млрд.

Тиллерсона можно считать логичным и квалифицированным выбором, если президент стремится восстановить конструктивные отношения с Москвой. Либо его назначение может предвещать, что Трамп предаст жизненно важные интересы США в Европе, на Ближнем Востоке и в других регионах. Учитывая непрозрачность связей Трампа с Россией и последствия его отказа опубликовать налоговые декларации и деловые записи, сенаторы вправе настороженно относиться к назначению Тиллерсона.

Трамп отклонил выводы о вмешательстве российских агентов в выборы. Это выглядит особенно глупо в свете сообщений о том, что режим Путина пытался вмешаться во многие другие выборы на Западе – совсем недавно в Германии. У избранного президента есть основания опасаться, что демократы используют доказательства вмешательства, чтобы лишить легитимности его администрацию. Но одно дело Трампу защищать то, что остается законной победой на выборах; и совсем другое – отрицать или игнорировать злонамеренные действия путинского режима, которые необходимо разоблачить и наказать при поддержке обеих сторон.

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Точно так же, вполне понятно, что ExxonMobil будет возражать против санкций, которые блокируют нефтяные и газовые мегапроекты, о которых Тиллерсон договаривался с Путиным. Но эти санкции были приняты по действительно важным геополитическим причинам: чтобы наказать Россию за вторжение в Крым и Восточную Украину, а также способствовать политическому урегулированию. Учитывая отказ Путина реализовать мирный план, на который он согласился, отмена санкций сейчас повлекла бы за собой усиление российской агрессии, которая, возможно, была бы направлена на членов НАТО.

Если Трамп назначит Тиллерсона, сенаторам необходимо будет искать четкие заявления с признанием установленных фактов воинственного поведения России. Со своей стороны, избранный президент может снизить напряженность, раскрыв, раз и навсегда, все инвестиции или кредиты, которые его компании получали от российских фирм и частных лиц. Для нового президента совершенно неприемлемо радикально менять политику США в отношении установленного противника, отрицая – или скрывая – существенные факты.