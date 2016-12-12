Путин неоднократно встречался с кандидатом на пост госсекретаря США Тиллерсоном - Песков

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На вопрос, насколько близко Путин знаком с Тиллерсоном, Песков ответил, что у них были несколько раз деловые встречи. «Президент принимал господина Тиллерсона, в том числе с его партнерами тогдашними в РФ», - сказал пресс-секретарь.

«Что касается Тиллерсона, то, насколько нам известно, пока избранным президентом (Дональдом Трампом) он никуда не номинировался. По крайней мере, я не видел таких новостей. Действительно, в силу своей работы на посту главы одной из крупнейших нефтяных компаний он неоднократно имел контакты с нашими представителями. Он весьма профессионально исполняет свои обязанности», - заявил Песков.

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По его словам, Тиллерсон получил российский «Орден дружбы» за «усилия и деятельность по развитию сотрудничества» и «выстраиванию добрых отношений».

Как сказал Песков, ранее планировалось большое количество взаимовыгодных проектов, но ряд из них оказался неосуществленным.

«Что касается утверждений о том, хорошо он или плохо относится к Российской Федерации, это большая разница - быть госсекретарем и руководить пусть и очень большой компанией. Поэтому какие-то симпатии, безусловно, всегда отступают на второй план, и здесь единственное, что остается, это готовность демонстрировать конструктивный настрой и проявлять профессионализм. Вот мы надеемся, что именно такое и будет», - отметил Песков.

Он заявил, что это касается не только Тиллерсона, а любого, кто станет госсекретарем в администрации Трампа.

Песков добавил, что Москва и Вашингтон играют большую роль в обеспечении глобальной безопасности и стабильности. «Конечно, взаимодействие в плане обеспечения безопасности, в плане разоруженческих процессов, нераспространения, борьбы с терроризмом и со всеми новыми вызовами XXI века, безусловно, имеют большое значение. Но в целом, конечно, речь идет о том, что мы искали и ищем взаимовыгодного равноправного сотрудничества в тех областях, которые интересны для наших стран», - сказал Песков.

Ранее телеканал NBC сообщил, что Трамп выбрал Тиллерсона на пост госсекретаря США.

11 декабря Трамп похвалил Тиллерсона в интервью Fox News, но отказался сообщать, выдвинет ли его на должность госсекретаря. Он ограничился словами, что «очень близок» к выбору. Штаб Трампа заявил, что выдвижение произойдет не раньше понедельника, 12 декабря.