Глава ExxonMobil является главным кандидатом на пост госсекретаря США - WSJ

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников в переходной администрации, передает РБК.

Как пишет издание, Тиллерсон «опережает» других кандидатов на этот пост, в том числе бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни, который несколько раз встречался с Трампом и обсуждал этот вопрос. Некоторые советники Трампа рассматривают главу ExxonMobil как «разбивающего общие представления» человека, чей управленческий опыт может помочь ему на посту госсекретаря, отмечают собеседники газеты.

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Представитель ExxonMobil отказалась комментировать эту информацию. Источники издания сообщают, что окончательное решение по поводу назначения госсекретаря Трамп еще не принял. Однако избранный президент и руководитель нефтяной компании встречались в прошлый вторник, 6 декабря. В числе других кандидатов на должность госсекретаря, за исключением Тиллерсона и Ромни, назывались бывший директор ЦРУ, генерал Дэвид Петреус, экс-генеральный директор Ford Алан Мулалли, а также бывший постоянный представитель США в ООН Джон Болтон.

Издание отмечает, что среди всех претендентов на эту должность Тиллерсон имеет, «пожалуй, наиболее тесные контакты» с президентом России Владимиром Путиным. Будучи главой ExxonMobil, он высказывался против российских санкций. «Эти существующие отношения [Тиллерсона] с Путиным дополняет стремление Трампа улучшить отношения с Россией», — пишет WSJ.