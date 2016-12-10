США увеличивают военную группировку в Сирии, ЕС готовит новые санкций против режима Асада

Об этом сообщает Reuters.

«Последнее решение об отправке дополнительных сил в Сирию является еще одним важным шагом для поддержки наших партнеров в борьбе с ИГ», - цитирует Картера министерство обороны США в Twitter

Картер также отметил, что в Сирию отправятся тренеры спецназа, советники, а также специалисты по разминированию.

Ранее президент США Барак Обама снял ограничения на поставки оружия в Сирию.

В свою очередь Европейский Союз намерен в ближайшее время расширить санкционный список в отношении сирийских физических и юридических лиц за военные действия в городе Алеппо. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

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Евросоюз будет вводить штрафные меры до тех пор, пока в Сирии продолжаются репрессии, говорится в заявлении. Верховный представитель напомнила, что необходимо обеспечить безопасность гражданскому населению и объектам, пользующимся особой защитой, в соответствии с международным гуманитарным правом.

"С начала наступления сирийского режима и его союзников, прежде всего, России, интенсивность и масштаб бомбардировок восточного Алеппо стали причиной многочисленных жертв среди мирных жителей и опустошили обширные районы города", - приводит заявление DW.