США не планируют поставлять сирийской оппозиции ПЗРК - Госдеп

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Государственного департамента Марк Тонер, передает РБК.

«Наша позиция касательно ПЗРК не изменилась. Мы не хотим, чтобы такой тип оружия оказался в Сирии», - сказал Тонер в ходе своего выступления.​

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Ранее УНИАН сообщал, что президент США Барак Обама подписал меморандум, снимающий запрет на поставки оружия союзникам США в Сирии. При этом решение отправить оружие должно сначала быть сначала представлено Конгрессу.

В пятницу, 9 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил опасения по поводу этого решения Вашингтона. По его мнению, «худшим итогом» этого решения может стать то, что оно попадет в руки террористам.