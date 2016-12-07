РФ угрожает США зеркальным ответом, если ее дипломатов ограничат в передвижении

Об этом сообщает Reuters.

Законопроект предлагает разрешить широкий спектр разведывательной деятельности органов исполнительной власти США. Он уже одобрен обеими разведывательными комитетами и Палатой представителей, но еще не Сенатом.

Должностные лица США обвинили Россию в кибератаках на политические институты, в частности, на Демократическую партию во время президентской предвыборной гонки 2016 года. Представители разведки отмечают, что в последние годы наблюдается рост тайных усилий России по влиянию на внешнее общественное мнение.

Кремль, в свою очередь, отрицает причастность к хакерскому скандалу в США.

Новый законопроект предлагает в США создать специальный комитет по борьбе с подпольными усилиями России манипулировать иностранной общественной мыслью и сделать более жесткими правила в отношении российских дипломатов в Соединенных Штатах, которые смогут отъезжат от своих дипломатических учреждений далее, чем на 25 миль (40,23 км), лишь при определенных условиях.

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Российские дипломаты, согласно законопроекту, должны будут предоставить предварительное уведомление о таких поездках и разрешение будет предоставлено, если ФБР сообщит Конгрессу в письменной форме, что дипломаты придерживались правил путешествий в предыдущем квартале.

Мария Захарова, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России, сообщила журналистам в Москве, что предлагаемые правила в случае их реализации приведут к скорому возмездию Москвы в ответ.

"Они (власти США) должны иметь в виду, что дипломатия основана на принципе взаимности. Проще говоря, американские дипломаты в России будут рассматриваться таким же образом", – сказала Захарова.

Она отметила, что законопроект похож на попытку замкнуть сферу деятельности российских дипломатов в своем посольстве и сделать их работу труднее, и назвала предложение о создании специального комитета частью «охоты на ведьм», что проходит при администрации Обамы.