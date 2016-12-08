Авиаудар по иракскому городу Эль-Каим: погибли более 60 взрослых и детей

В результате авиаудара на контролируемое террористической организацией иракский город Эль-Каим неподалеку от границы с Сирией погибли более 60 человек, передает BBC.

Отмечается, что среди погибших - 19 детей и 12 женщин.

Связано с ИГ агентство Amaq обнародовало видео, на котором показаны разрушенные здания на главной улице города и тела нескольких детей. По его данным, было убито более 120 человек, а авианалет был осуществлен иракскими военными. Телеканал Al-Arabiya заявил о 70 погибших.

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Член парламента Ирака заявил, что удары были нанесены иракской авиацией. В правительстве страны эту информацию пока не подтвердили.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило об авиаударах сил коалиции по госпиталю в иракском Мосуле. Отмечалось, что ИГ использовало больничный комплекс как свою базу, а решение нанести по нему удар было принято после запроса иракских военных.