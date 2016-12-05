Глава Пентагона хочет отбить Мосул от ИГИЛ к инаугурации Трампа

Об этом заявил действующий министр обороны США Эш Картер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это, конечно, возможно, и опять же, это будет жесткая борьба", – сказал Картер, отвечая на вопрос, возможно ли возвращение Мосула до 20 января, когда должна состояться инаугурация Трампа.

Агентство напоминает, что серия контратак ИГИЛ, начиная с пятницы, задержала наступление элитных иракских войск на востоке Мосула.

"Очевидно, есть какие-то проблемы (с наступлением), и это не всегда погода... Однако иракские силы безопасности готовы к любым неожиданностям", – добавил Картер.

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В то же время, иракские чиновники говорят, что они продолжают постепенно вытеснять боевиков ИГИЛ, которые сейчас удерживают около трех четвертей крупнейшего города на севере Ирака.

Такое яростное сопротивление означает, что военная кампания по захвату Мосула, скорее всего, растянется и на следующий год, поскольку иракские войска стремятся отбить город, минимизировав жертвы среди мирного населения.

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Стоит отметить, что для операции по освобождению Мосула сейчас сосредоточены 100 тыс. бойцов иракских правительственных войск, курдских сил безопасности, которые действуют при воздушной и наземной поддержке возглавляемой США коалиции против ИГИЛ.

Как известно, 17 октября иракские правительственные силы при поддержке возглавляемой США коалиции начали наступление, чтобы вернуть под свой контроль город Мосул, захваченный террористической организацией "Исламское государство".