В НАТО не видят "непосредственных угроз" для стран Альянса

Такую уверенность он высказал сегодня в Брюсселе, комментируя по просьбе УНИАН высказывания Папы Римского Франциска о том, что мир находится в состоянии третьей мировой войны.

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"Я встретился с Папой несколько недель назад, и мы обсудили ситуацию в сфере безопасности. Мы живем во времена беспрецедентных вызовов в сфере безопасности с более непредсказуемым и опасным миром. Мы видим насилие и конфликты во многих местах, например, в Украине, Сирии и Ираке. Но мы не видим непосредственной угрозы против любого союзника по НАТО", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО "здесь для того, чтобы обеспечить стабильность и коллективную защиту". "Мы обеспокоены, но не видим непосредственно угрозы для Альянса", - подчеркнул Столтенберг.