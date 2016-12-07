НАТО и ЕС создадут центр противодействия гибридным угрозам

В следующем году ЕС и НАТО планируют создать центр противодействия гибридным угрозам. Об этом заявили руководители ЕС и НАТО после заседания министров иностранных дел в Брюсселе, говорится в пресс-релизе, который размещен на сайте Европейского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что на заседании было рассмотрено более 40 предложений в семи основных направлениях сотрудничества, в частности, гибридные угрозы, операционное сотрудничество в сфере береговой охраны, кибербезопасность, разработка вооружений.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что углубление интенсивности сотрудничества Евросоюза и Альянса позволит оказывать Украине большую поддержку.

"ЕС и НАТО обеспечивают поддержку Украине - политическую и практическую, мы помогаем в осуществлении реформ и модернизации оборонной сферы. Сегодня мы заявляем, что будем более тесно сотрудничать в оказании поддержки, в частности, в вопросах создания потенциала, обучения. Мы можем быть более эффективными", - сказал Столтенберг.

Такую позицию относительно приоритетности Украины в европейской политике поддержала и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Как сообщал УНИАН ранее, государственный секретарь США Джон Керри заявил, что на заседании комиссии Украина-НАТО союзники вновь подтвердят свою поддержку Украине и призвал Россию работать на выполнение Минских договоренностей.

«...на заседании комиссии Украина-НАТО мы поддержим и подтвердим нашу поддержку суверенитета, территориальной целостности демократической Украины. И мы вновь заявим, что мы последовательно делаем, что мы не поддержим и не признаем аннексию Крыма Россией и не примем агрессию, которая продолжается на востоке страны», — сказал Керри. В этой связи он вновь призвал Россию «работать вместе с нами всеми, чтобы полностью выполнить Минские договоренности».