Президент Польши призвал остановить возрождение империализма в России

Президент Польши Лех Качиньский направил письмо председателю Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу, в котором утверждает, что Россия не выполняет план Медведева-Саркози и призывает ЕК проанализировать ситуацию в Грузии.

"Сегодня отлично видно, что россияне игнорируют свои прежние обещания", - процитировал РИА Новости представитель канцелярии польского президента выдержки из письма Качиньского.

Президент Польши отмечает также, что Россия так и не получила жесткий отпор со стороны Евросоюза.

По мнению Качиньского, сложившаяся ситуация в Грузии, станет для ЕС экзаменом, "сможет ли (Европа) остановить возрождающийся (российский) империализм, который, как учит история, никогда не удовлетворяется уступками".

Президент отметил, что сам явился свидетелем того, что план Медведева-Саркози полностью не реализован. "Не выведены оккупационные войска за линию, которую занимали стороны конфликта до 7 августа", - сказал Качиньский, имея в виду инцидент в Ахалгори.

По словам президента Польши, Россия, безусловно, является важным соседом ЕС.

"Однако, нам не должно быть безразлично, на каких основах Россия строит свою будущее. Мы имеем право ожидать, что Россия, получая пользу от интенсивных контактов с государствами Евросоюза, будет полностью уважать ценности, на которых основано наше сообщество", - подчеркнул Качиньский в письме Баррозу.