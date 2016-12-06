Пентагон "постеснялся" показывать свой готовый отчет из-за нескромных растрат - The Washington Post

Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на The Washington Post.

В 2015 году Пентагон подготовил результаты исследования, которое ставило целью найти способы снизить расходы бюджета ведомства и перенаправить их на содержание войск и оружие. Однако бюрократические траты оказались настолько внушительными, что ведомство, как пишет газета, приняло решение не делать данные публичными.

Читайте такжеПорошенко рассказал, сколько из военного бюджета необходимо выделить на оборону

Внутреннее исследование показало, что Пентагон платит более чем 1 млн человек, в числе которых подрядчики, гражданские и военнослужащие, работающих в бэк-офисе.

Ведомство планировало отказаться от дорогостоящих подрядчиков, внедрить ранний выход на пенсию и сделать более эффективным использование информационных технологий.