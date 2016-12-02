В США Нижняя палата Конгресса запретила Пентагону сотрудничать с Россией

Утвержденный проект, в частности, предполагает запрет Пентагону выделять средства на военное сотрудничество с Россией, пока не будут выполнены ряд условий.

Читайте такжеСША подписали контракты на разработку ракетных двигателей, которые заменят российские

"Запрещено использовать средства на двустороннее сотрудничество с правительством России, пока Пентагон не сможет подтвердить конгрессу, что Россия прекратила оккупацию украинской территории и агрессивные действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины и членов Организации Североатлантического договора; соблюдает условия и предпринимает меры для выполнения Минских договоренностей", - сказано в документе.

Кроме того, проект предполагает запрет на финансирование каких-либо действий, способствующих легализации российского суверенитета над оккупированным Крымом.

Как сообщалось ранее, законопроект, направленный против российской пропаганды в США, вошел в согласованный согласительным комитетом Конгресса проект Закона о национальной обороне, который на этой и следующей неделях будут рассматривать в Палате представителей Конгресса и Сенате соответственно. Также проект предполагает ограничение передвижения российских дипломатов по стране.