В Ираке ликвидировали "министра нефтедобычи" ИГ
Иракские военнослужащие уничтожили "министра нефтедобычи" "Исламского государства".
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на "Аль-Маядин".
Боевик по прозвищу Абу Аззам, координировавший добычу углеводородов на территориях, подконтрольных ИГ, был убит в провинции Найнава. Он погиб во время операции правительственных войск, в результате которой были освобождены от террористов 24 селения.
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Военные также сообщили, что им удалось отразить крупное контрнаступление боевиков в районе города Талль-Афар.
В район боев прибыли 117 американских военных советников и семь орудий с расчетами, которые должны помочь иракской армии в развитии наступления на Мосул.
Ранее УНИАН сообщал, что ИГИЛ заявила о гибели своего так называемого министра информации Ваиля Адиля Салмана аль-Фуйяда.