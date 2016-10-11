ИГИЛ подтвердило гибель своего "министра информации"

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление террористов, передает РБК.

Ранее об уничтожении аль-Фуйяда в сирийской провинции Ракка заявлял Пентагон.

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В заявлении, которое было опубликовано на сайте терроистов, аль-Фуйяда называют по кличке (он также известен как Абу Мухаммед аль-Фуркан). При этом не указывается когда, где и как был убит аль-Фуйяд, пишет Reutes.

В середине сентября Министерство обороны США заявило об уничтожении министра информации ИГИЛ ударом с воздуха. Террорист был убит в результате удара коалиционных сил в районе Ракки 7 сентября, отмечал официальный представитель Пентагона Питер Кук.