ИГИЛ подтвердило гибель своего "министра информации"
03:37, 11 октября 2016Мир
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ИГИЛ заявила о гибели своего так называемого министра информации Ваиля Адиля Салмана аль-Фуйяда.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление террористов, передает РБК.
Ранее об уничтожении аль-Фуйяда в сирийской провинции Ракка заявлял Пентагон.
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В заявлении, которое было опубликовано на сайте терроистов, аль-Фуйяда называют по кличке (он также известен как Абу Мухаммед аль-Фуркан). При этом не указывается когда, где и как был убит аль-Фуйяд, пишет Reutes.
В середине сентября Министерство обороны США заявило об уничтожении министра информации ИГИЛ ударом с воздуха. Террорист был убит в результате удара коалиционных сил в районе Ракки 7 сентября, отмечал официальный представитель Пентагона Питер Кук.
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