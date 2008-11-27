Саркози сорвал саммит Китай-ЕС

Китай отказался от проведения саммита с Европейским Союзом из-за намерения Президента председательствующей в ЕС Франции Николя САРКОЗИ встретиться с Далай-Ламой.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято Пекином 26 ноября.

Как пишет сегодня «Financial Times» со ссылкой на представителя ЕС в Пекине, решение было вызвано заявлением Н.САРКОЗИ о намерении встретиться в следующем месяце в Польше с Далай-Ламой.

По словам дипломата, это решение демонстрирует, насколько сильным является желание Китая изолировать находящегося в изгнании Далай-Ламу.

Евросоюз официально уже выразил сожаление по поводу решения властей Китая отменить запланированный на 1 декабря в Лионе саммит, на котором планировалось, в частности, провести дискуссию относительно поиска путей выхода из финансового кризиса.

Н.САРКОЗИ пока не изменил своего намерения встретиться с Далай-Ламой 6 декабря в Варшаве. Кроме того, 4 декабря Далай-Лама должен посетить Брюссель и выступить перед депутатами Европарламента.