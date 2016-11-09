Британия станет партнером в процессе реформирования украинского МВД

Британия готова стать партнером в процессе реформирования МВД Украины. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Джудит Ґоф, передает пресс-служба МВД.

Она подчеркнула, что Британия заинтересована процессами реформирования ведомства.

«Мы готовы рассмотреть конкретные направления в деятельности МВД, по которому британская сторона выступит надежным партнером и союзником», – сообщила Джудит Ґоф.

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При этом, глава МВД подчеркнул, что основными направлениями являются реформирование Нацполиции, и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, внедрение стандартов НАТО в деятельности Национальной гвардии, создание сервисных центров МВД нового образца и внедрение системы защиты персональных данных.

Напомним, министерство внутренних дел и Национальная полиция подготовили окончательную концепцию 14 жестких законодательных изменений относительно расширения полномочий правоохранителей, формальным поводом для которых стало убийство 25 сентября в Днепре двух патрульных полицейских.

Департаментом коммуникаций МВД и Нацполиции. Отмечается, что согласно документу, предложенные правки касаются трех нормативных актов: Кодекс об административных правонарушениях (Коап), законы "О дорожном движении" и "О Национальной полиции".

Ранее Аваков заявлял, что планирует внедрять передовые японские полицейские технологии в работе Национальной полиции.