В Минобороны РФ заявили, что у границ Украины приступила к "выполнению заданий" новая дивизия

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на совещании в Москве сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Хочу отметить, что со вчерашнего дня 150-я мотострелковая дивизия приступила к выполнению задач по защите рубежей на юге страны», - сказал Шойгу.

По его словам, благодаря новым строительным технологиям возведен первый военный городок этого соединения.

Также Шойгу сообщил, что в ходе совещания будет заслушан вопрос совершенствования инфраструктуры дивизии.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в Минобороны РФ заявили о формировании мотострелковой дивизии в Ростовской области, с территории которой регулярно осуществляется вторжения на временно оккупированный Донбасс для поддержки российских боевиков.

«На полигонах Кузьминский, Кадамовский и Миллерово Министерство обороны планирует разместить вновь создаваемую 150-ю Идрицко-Берлинскую ордена Кутузова II степени мотострелковую дивизию. Планируется, что боевая подготовка личного состава начнется на полигоне уже через несколько месяцев», - сообщали в Минобороны РФ.

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Отмечается, что для эффективной подготовки военнослужащих вновь создаваемого соединения с нуля строится Кадамовский полигон, который должен стать одним из самых современных в РФ.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.