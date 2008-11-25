Индийские моряки потопили траулер вместо пиратского корабля

ВМС Индии по ошибке затопили тайский траулер "Экават Нава 5", приняв его за пиратский корабль. Об этом заявил владелец судна Вичарн Сиричаекават. О судьбе траулера, пропавшего в Аденском заливе одновременно с появлением сообщений об уничтожении пиратского корабля, стало известно, когда один из моряков с "Экават Нава 5" был найден живым, сообщает CNN.

Судовладелец уточнил, что индийские моряки открыли огонь по траулеру, когда на "Экават Нава 5" напали пираты. Видимо, увидев бандитов на борту судна, индийцы решили, что перед ними принадлежащий пиратам корабль. Сиричаекават добавил, что у него есть данные об одном погибшем, неизвестна судьба 14 моряков с траулера.

Индийские моряки опровергают эту версию. По словам индийских моряков, их действия являлись самообороной, и первые выстрелы были сделаны с впоследствии затопленного судна. Затем военное командование Индии заявило, что морякам удалось потопить крупный пиратский корабль - такой вывод был сделан на основе того, что от обстреливаемого судна на нескольких лодках уплывали пираты.

Судьба "Экавата Навы" была неизвестна с 18 ноября 2008 года, когда экипаж подал сигнал бедствия и сообщил о том, что их преследуют пираты. После этого связь с судном прервалась. В тот же день индийские моряки отчитались о том, что экипажем сторожевого корабля "Табар" было обнаружено некое крупное пиратское судно, которое впоследствии было затоплено.

Лента.ру