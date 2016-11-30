Россия и Армения подписали соглашение о создании объединенной группировки войск

Министерства обороны РФ и Армении подписали соглашение о создании объединенной группировки войск двух стран, пишет «DW».

Церемония подписания соглашения министрами обороны стран состоялась сегодня, 30 ноября, в Москве.

Как отметил министр обороны Армении, Виген Саргасян, группировка будет созданна с целью обеспечения безопасности сторон в регионе. В ее состав войдут 102-я российская военная база, дислоцированная на территории Армении, а также подразделения армянских вооруженных сил.

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Управлять группировкой будет объединенное командование, а назначать и увольнять командира группировки будет главнокомандующий ВС Армении.

Как сообщал УНИАН, в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в оккупированном Крыму Россия угрожает Киеву в ответ ракетным ударом.

Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованное военному атташе в составе посольства Украины в России. В письме, датированном 26 ноября, в частности, говорится о том, что если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты. Во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам.