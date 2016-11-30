В Кремле не ответили, намерена ли РФ наносить удар по Украине во время ракетных стрельб возле Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В частности, комментируя сообщения СМИ о том, что Россия будет сбивать украинские ракеты возле оккупированного Крыма и нанесет удар по пусковым установкам на территории Украины, если такие запуски состоятся, и давал ли президент России соответствующие указания российским военным, Песков сказал: «Не могу ответить на ваш вопрос, честно говоря, первый раз об этом слышу, надо уточнить».

Отвечая на вопрос УНИАН, допускает ли Кремль удар по Украине, он сказал: «В Кремле не хотели бы допускать каких-либо действий Украины в нарушение международного права и которые могли бы повлечь создание опасных условий для международных перелетов над территорией России или прилегающих районах».

Как сообщал УНИАН, 1-2 декабря на юге Украины запланированы научно-исследовательские учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время которых будут проведены воздушные стрельбы.

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Эти стрельбы будут проходить исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем и будут осуществляться строго в соответствии с нормами международного права.

25 ноября Росавиация заявила, что Украина якобы в «нарушение всех международных соглашений в одностороннем порядке приняла решение о проведении ракетных стрельб в суверенном воздушном пространстве Российской Федерации» над открытым морем.

В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал истерикой заявление Росавиации. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина осуществляет в рамках всех международных обязательств и договоров.

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Сегодня, 30 ноября, СМИ сообщили, что Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в оккупированном Крыму.

Согласно информации источников ZN.UA, это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе Посольства Украины в России.

В письме, датированном 26 ноября, в частности, говорится о том, что если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты. Во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам.

29 ноября Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации, связанной с планами Украины провести 1 и 2 декабря ракетные стрельбы в районе Крыма.