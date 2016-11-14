Путин одобрил создание объединенной группы войск России и Армении

Об этом говорится в распоряжении российского президента, опубликованном на официальном портале правовой информации РФ.

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"Поручить Минобороны России провести с участием МИД России переговоры с армянской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное Соглашение..." - говорится распоряжении.

Как сообщает 112.ua, согласно проекту, Россия и Армения "в целях обеспечения безопасности сторон в Кавказском регионе коллективной безопасности" создадут Объединенную группировку ВС двух стран, способную обеспечить "адекватное реагирование на вооруженное нападение (агрессию), а также на другие вызовы и угрозы безопасности сторон".

Кроме этого, согласно проекту положения, командующий группировки будет назначаться верховным главнокомандующим Армении по согласованию с верховным главнокомандующим ВС РФ России и в мирное время будет подчиняться начальнику Генштаба Армении, а в военное - "в зависимости от складывающейся обстановки", еще и командующему войсками российского Южного военного округа.

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В документе также указано, что стороны будут самостоятельно осуществлять материально-техническое и финансовое обеспечение своих войск, выделенных в состав Объединенной группировки.

"Настоящее соглашение не направлено против третьих государств", - подчеркивается в проекте. Соглашение планируется заключить на пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетки, если ни одна из сторон не заявит о желании прекратить такое сотрудничество.