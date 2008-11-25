Грузия отреагировала на обстрел президентов делом по статье терроризм

По факту обстрела кортежа президентов Грузии и Польши Михаила СААКАШВИЛИ и Леха КАЧИНЬСКОГО, который имел место 23 ноября в Ахалгорском районе Грузии, возбуждено уголовное дело по статье «терроризм». Об этом говорится в заявлении МВД Грузии, распространенном во вторник в Тбилиси, передает ИА «Новости-Грузия».

"23 ноября в 18.15 с блок-поста российских оккупационных сил расположенного у села Одзиси Ахалгорского района произошел обстрел в направлении кортежа президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ и находящегося с визитом в Грузии президента Польши Леха КАЧИНЬСКОГО", - говорится в заявлении.

"Вооруженные лица, находящиеся на посту, открыли огонь, как только к посту приблизился кортеж президентов. В результате обстрела никто не пострадал", - заявляет МВД.

«Необходимо отметь, что данный блок-пост расположен в самом центре Грузии в нарушение соглашения о прекращении огня из шести пунктов, и считается одним из символов российской оккупации», - отмечено в заявлении.

МВД также отмечает, что после августовской войны это пост осматривали многие делегации высокого ранга, находящиеся в гостях в Грузии, в том числе из США и Евросоюза.

Минобороны РФ и МИД России категорически опровергли заявления грузинской стороны о том, что российские военные открыли стрельбу.

В то же время, власти Южной Осетии признали, что 23 ноября их пограничники все же стреляли в воздух, чтобы остановить приближавшийся кортеж президентов Грузии и Польши.

По словам министра республики по информации и печати Ирины ГАГЛОЕВОЙ, Михаил СААКАШВИЛИ и Лех КАЧИНЬСКИЙ подъехали к пограничному посту, их телохранители заявили, что хотят проехать в Ахалгори (то есть на территорию Южной Осетии). "Им ответили в резкой форме, что проехать нельзя. Тогда одна из машин проехала несколько метров в сторону поста, - рассказывает она. - Была дана автоматная очередь в воздух".

И.ГАГЛОЕВА, комментируя произошедшее, заявила, что инцидент имел место все же не на российском, а на осетинском посту, которые находятся неподалеку друг от друга. "Если ехать со стороны Тбилиси, сначала будет осетинский пост, а потом российский, - объясняет она. - Кортеж из 30 машин подъехал к нашему посту, поскольку он был ближе".

Ранее представители руководства Южной Осетии и России опровергали тот факт, что осетинские или российские военнослужащие в ходе этого инцидента открывали огонь. Они заявили, что речь идет о "грузинской провокации".