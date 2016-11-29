Авиакатастрофа в Колумбии: появилось последнее видео с самолета

Antes da viagem para a Colômbia, o zagueiro Filipe Machado, da Chapecoense, gravou vídeo no Instagram. #ForcaChapepic.twitter.com/k6dWI2rA9v — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) November 29, 2016

Самолет с бразильской командой "Шапекоэнсе", которая летела на финальный матч Копа Судамерикана-2016 против аргентинского "Атлетико Насьональ", разбился на холме Эль Гордо в Восточной Боливии.

На борту находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. Сейчас известно о 76 погибших, выжили футболисты Жаксон Фолманн, Алан Рускел и Зампьер Нету, стюардесса Химена Суарес и бразильский журналист Рафаэль Энзел.