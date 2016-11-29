Авиакатастрофа в Колумбии: появилось последнее видео с самолета

16:43, 29 ноября 2016
Мир
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Перед вылетом на финал Южноамериканского кубка защитник "Шапекоэнсе" Филипе Мачадо выложил видео с самолета.

Самолет с бразильской командой "Шапекоэнсе", которая летела на финальный матч Копа Судамерикана-2016 против аргентинского "Атлетико Насьональ", разбился на холме Эль Гордо в Восточной Боливии.

На борту находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. Сейчас известно о 76 погибших, выжили футболисты Жаксон Фолманн, Алан Рускел и Зампьер Нету, стюардесса Химена Суарес и бразильский журналист Рафаэль Энзел.

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