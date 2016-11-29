Президент Южной Кореи готова уйти в отставку

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе в телеобращении к нации заявила, что в случае необходимости готова уйти в отставку до окончания президентского срока в 2018 году и извинилась за произошедшее. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Читайте такжеВ Южной Корее прошли обыски в офисах Samsung из-за скандала вокруг подруги президента страны

Как известно, 20 ноября прокуратура страны распространила предварительные результаты расследования по делу подруги президента Чхве Сун Силь. Обвинения в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями предъявили ей и еще двум бывшим сотрудникам администрации президента.

Предполагается, что они заставили более чем 50 южнокорейских компаний перечислить десятки миллионов долларов в два контролируемых Чхве Сун Силь фонда. Следствие полагает, что президент знала о происходящем.

Напомним, десятки тысяч протестующих четвертую неделю подряд выходят на улицы столицы Южной Кореи Сеула с требованием отставки президента Пак Кын Хе. Пока акции протеста проходили в основном мирно, однако на улицах было размещено множество полицейских, автобусы и грузовики, блокирующие дороги к президентскому дворцу.