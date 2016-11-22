В мире резко возросло количество жертв запрещенных в большинстве стран противопехотных мин

В прошлом году из-за запрещенных в большинстве стран противопехотных мин и послевоенных остатков снарядов во всем мире произошло на 75% больше несчастных случаев, чем в 2014 году. Такой отчет опубликовала организация Landmine Monitor, сообщает "Немецкая волна".

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Большинство жертв инцидентов - гражданские, утверждается в отчете. Он указывает на большое количество подрыва взрывных устройств в зонах конфликтов, в частности в Афганистане, в Ливии, Сирии, Украине и Йемене. Кроме того, с октября 2015-го до октября 2016 года минимум две страны-участницы конвенции по запрету противопехотных мин использовали этот вид оружия.

Исследователи пришли к выводу, что в 2015 году в результате таких инцидентов пострадал по меньшей мере 6 461 человек. В 2014 году показатель погибших и раненых за это составил 3 695 человек, передает агентство epd.

Использование противопехотных мин зафиксировали также в Мьянме, Северной Корее и Сирии, которые не присоединились к подписанному 162 странами соглашению. Оттавская конвенция, которая запрещает изготовление, использование и хранение противопехотных мин, подписана в 1999 году, в том числе Украиной. Россия, США и Китай до сих пор к ней не присоединились.

В применение противопехотных мин в десяти обвиняют негосударственных участников конфликтов, восставшие и вооруженные группы. Издание отмечает, что немало неразминированных территорий остается в Анголе, Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Камбодже, Ираке, Таиланде и Турции.

Как сообщалось, в августе НАТО передало Украине оборудование для разминирования на миллион евро