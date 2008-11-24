Владелец отеля в Турции 48 часов держал взаперти 147 туристов из Европы

Владелец отеля в турецкой Анталье двое суток удерживал пожилых туристов из Бельгии и Франции на территории отеля из-за того, что обанкротившаяся фирма-туроператор не оплатила пребывание отдыхающих, сообщают французские СМИ. Группа из 147 французских и бельгийских туристов, большая часть которых - пожилые люди, прибыла в Турцию на прошлой неделе. Однако хозяин отеля, в который должны были поселиться пенсионеры, потребовал с каждого отдыхающего по 275 евро. Позднее выяснилось, что компания-туроператор Christophair, обслуживающая французов и бельгийцев, обанкротилась и не решила вопроса с оплатой пребывания туристов в отеле. Туристы, по данным французских СМИ, провели все выходные "блокированными на территории отеля", хозяин которого не позволил им заселиться в номера. Документы отдыхающих были "конфискованы". "Чтобы получить эту сумму (80 тысяч евро за всех туристов), дирекция заведения держала моих клиентов взаперти", - рассказал Ришар Науйокас (Richard Naujokas), глава бельгийской туристической фирмы Voyages a tout coeur. По словам Науйокаса, половина суммы была оплачена из средств страховки путешественников, но администрация отеля настаивала на выплате сразу всей суммы. По данным французских СМИ, в понедельник неудачливые отдыхающие покинут Турцию в 12.40 по местному времени, а в 16.30 приземлятся в аэропорту Льежа.

РИА Новости