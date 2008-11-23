Россия бросит корабли всех флотов на борьбу с пиратами

Корабли всех флотов ВМФ России будут привлечены к борьбе с пиратством в районе Африканского Рога, заявил в интервью РИА Новостив воскресенье главком ВМФ РФ адмирал Владимир Высоцкий.

"Присутствие на регулярной основе в этом проблемном регионе означает выполнение, как отдельными кораблями, так и отрядами кораблей всех флотов, задач обеспечения безопасности судоходства в акватории Аденского залива и Африканского Рога в целом", - сказал главком.

По его словам, Военно-морской флот России обеспечит регулярное присутствие своих кораблей в районе Африканского Рога. "Это будет предусмотрено планами применения флота", - сказал Высоцкий.

"Первый опыт выполнения поставленных задач сторожевым кораблем "Неустрашимый" показывает необходимость регулярного присутствия в этом районе решительных действий сил ВМФ Российской Федерации. Объемы этого присутствия будут определяться складывающейся обстановкой в районе Сомали", - заявил главком ВМФ РФ.

Он подчеркнул, что планирование действий кораблей ВМФ осуществляется в соответствии с нарастающей статистикой пиратских нападений в районах интенсивного судоходства. Действия кораблей ВМФ России в этом районе будут строго соответствовать документам ООН и международному праву, а также существующим соглашениям на двусторонней основе, отметил главком.

В главкомате ВМФ тщательно анализируется обстановка в Аденском заливе и прорабатывается вопрос координации усилий с находящимися в районе кораблями ВМС иностранных государств, добавил Высоцкий.

В настоящее время в районе побережья Сомали находится сторожевой корабль "Неустрашимый" Балтийского флота, который осуществляет проводку гражданских судов и обеспечивает их безопасность, противодействуя морским пиратам.

По данным ООН, в этом году у берегов Сомали зарегистрировано 120 актов пиратства, в ходе которых было захвачено 35 торговых судов и 600 членов экипажей. В настоящее время в плену у сомалийских пиратов находятся 280 человек - членов экипажей 14 судов, захваченных в Аденском проливе и Индийском океане.

В связи с разгулом пиратства у побережья Сомали компании-судовладельцы, занимающиеся морскими перевозками, принимают меры по изменению маршрутов своих судов в обход опасных районов. Руководство крупнейшей в мире морской транспортной компании A.P. Moller-Maersk ранее заявило, что из-за проблемы пиратства в районе торговые суда будут идти не через Суэцкий канал, а в обход, огибая мыс Доброй Надежды. Норвежская компания Norway`s Frontline также рассматривает варианты изменения маршрутов.