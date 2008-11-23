Обама назначил пресс-секретаря Белого дома (фото)

Избранный президент США Барак ОБАМА утвердил своего помощника по президентской кампании Роберта ГИББСА (Robert Gibbs) на пост пресс-секретаря Белого дома.

С таким заявлением выступила переходная администрация нового главы государства, сообщает AFP.

37-летний Р.ГИББС, уроженец Алабамы, выполнял одну из ключевых ролей в предвыборном штабе Б.ОБАМЫ. По мнению аналитиков, именно благодаря Р.ГИББСУ Б.ОБАМА смог добиться такого быстрого роста популярности, что впоследствии обеспечило ему убедительную победу на президентских выборах 4 ноября.

Кроме того, как отмечает “Лента.ру”, руководителем отдела внешних связей Белого дома стала Эллен МОРАН (Ellen Moran), а ее заместителем - Дэн ПФАЙФФЕР (Dan Pfeiffer).