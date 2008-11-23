В Грузии отмечают пятую годовщину Революции роз

В Грузии в воскресенье отмечают пятую годовщину Революции роз.

Накануне вечером в телеобращении к грузинскому народу Президент страны Михаил СААКАШВИЛИ отметил, что "не все надежды людей, возлагаемые на "Революцию роз", оправдались, так как надежды всегда превышают возможности", сообщает NEWSru.

При этом СААКАШВИЛИ подчеркнул, что "главное выполнено, Грузия состоялась, как государство".

"Российская агрессия ухудшила и осложнила перспективы восстановления нашей территориальной целостности и нанесла нашей экономике серьезный ущерб. Сейчас нам как никогда раньше нужно быть осторожными, терпеливыми, едиными и сохранить веру в будущее", - сказал М.СААКАШВИЛИ.

Власти Грузии в связи с пятой годовщиной Революции роз проводят ряд торжественных мероприятий, в которых примет участие, как сообщили в Госканцелярии, Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ.