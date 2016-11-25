Эрдоган пригрозил Евросоюзу "открыть ворота перед мигрантами" - СМИ

Эрдоган заявил, что Запад никогда не был искренен в вопросах поддержки тех, кто нуждается в помощи.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его словам, не Запад, а Турция открыла свои двери для 3,5 млн беженцев.

«Европа не выполнила своих обещаний. Когда на границе Турции и Болгарии собрались 50 тысяч беженцев, в Европе начали думать о том, что произойдет, если Анкара откроет свои КПП», - отметил Эрдоган.

Президент Турции заявил, что если Европа не изменит свою позицию, то Турция откроет границы.

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По его словам, на сегодня миллионы детей в мире нуждаются в заботе и милосердии. Также помощи ждут миллионы женщин и детей на Африканском континенте.

«Делается ли что-то для того, чтобы помочь им? Нет! Вместо этого организовываются пустые обсуждения, к примеру, вопроса о целесообразности вступления Турции в ЕС», - сказал Эрдоган, подчеркнув, что для Анкары подобные обсуждения ничего не значат.

Глава Турецкого государства выразил сожаление в связи с тем, что мировое сообщество не осознает масштабов существующих проблем.

«Конфликты, насилие и кровопролитие в Сирии, Ираке, Афганистане, Ливии и Сомали зачастую преподносятся в контексте кризиса беженцев и борьбы за сферы влияния. Поверьте мне: если бы не кризис беженцев, то мировое сообщество не обсуждало бы трагедии во многих странах мира», - заявил Эрдоган.

Он сказал, что в Анкаре прекрасно понимают, что, выступая с предупреждениями в адрес Евросоюза, страна может столкнуться с определенной реакцией.

«Санкции грозят ввести те, кто уже 53 года не принимает Турцию в ЕС. Но это нас не пугает, так как мы твердо стоим на ногах», - подчеркнул Эрдоган.

Как сообщал УНИАН, Турция грозит разорвать соглашение с ЕС по беженцам до конца года в случае непредоставления ее гражданам безвизового режима.

Обсуждение вопроса о безвизовом режиме ЕС с Турцией продолжается с 2013 года. Этот процесс должен был ускориться после подписания в марте текущего года соглашения между Турцией и ЕС о реадмиссии беженцев. Целью подписания соглашения было сокращение потока беженцев в Европу. В соответствии с условиями соглашения, в частности, за каждого возвращенного искателя убежища Евросоюз обязался принять одного сирийского беженца, который находится в Турции, однако не более 72 тыс., которые должны быть перераспределены среди всех стран ЕС. Соглашение вступило в силу 20 марта.

24 ноября Европарламент призвал ЕС приостановить переговоры с Турцией о вступлении в Европейский Союз, пока она не прекратит репрессии внутри страны, спровоцированные попыткой госпереворота