Преграды вступления Турции в ЕС: в Анкаре сочли несерьезной резолюцию Европарламента

Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.

Министр заявил, что, с точки зрения Анкары, резолюция Европарламента не имеет никакой юридической силы.

Также, по его словам, исходя из бесперспективности, целей и содержания этого решения, не стоит воспринимать его всерьез.

Челик отметил, что существуют силы, которые пытаются этим решением направить некое послание Анкаре. «Но они должны знать, что Анкара проигнорирует это послание», - подчеркнул он.

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Кроме того, Челик считает, что Европа должна была проанализировать пути сотрудничества со страной, в которой была предотвращена попытка переворота. «В частности, это относится к вопросам, касающимся правового государства и демократии. Вместо этого они решили подписаться под резолюцией, которая оставит негативный след в истории», - сказал Челик.

Как сообщал УНИАН, Европарламент призвал ЕС приостановить переговоры с Турцией о вступлении в Европейский Союз, пока она не прекратит репрессии внутри стране. Соответствующая резолюция была одобрена 479 депутатами, еще 107 воздержались и только 37 высказались против.

Турция угрожает разорвать соглашение с ЕС о беженцах до конца года в случае непредоставления ее гражданам безвизового режима.

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призывает Турцию защитить демократию и верховенство права.

После попытки госпереворота турецкие власти начали масштабные чистки. Более 80 тыс. человек, среди которых военные, судьи, деканы и преподаватели университетов, журналисты были уволены. Более 35 тыс. человек были задержаны, из них 17 тысяч арестованы. По подозрению в причастности к попытке переворота закрыли 15 СМИ.