До Рождества восточное Алеппо перестанет существовать, если бомбардировки не прекратятся - представитель ООН

Специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура предостерег от полного разрушения восточных районов города Алеппо, которые находятся под контролем вооруженных формирований, которые ведут борьбу с армией Асада.

Об этом сообщает DW.COM.

Если интенсивные бомбардировки продолжатся, то "до Рождества восточное Алеппо перестанет существовать", сказал он в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, обнародованном 25 ноября.

По мнению де Мистуры, сирийская власть добивается ускоренного военного решения в районах восточного Алеппо, где все еще проживают около 255 тысяч человек. По его словам, если это произойдет, то в Турцию прибудут десятки тысяч беженцев.

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Сирийские повстанцы дали гарантии относительно гуманитарного прекращения огня в восточных районах Алеппо. Об этом 24 ноября заявил советник спецпредставителя ООН по Сирии Ян Эгеланд. ООН пытается достичь договоренности с воюющими сторонами с целью поставки продуктов питания в восточные районы города и эвакуации раненых. По словам Егеланда, ООН все еще ждет ответа Москвы и Дамаска.

Однако постоянный представитель России при ООН в Женеве Алексей Бородавкин в комментарии агентству "Интерфакс" отметил, что Москва пока не видит условий для реализации плана ООН, хотя и готова содействовать в налаживании гуманитарных поставок в Алеппо. По словам Бородавкина, необходимы твердые официальные гарантии со стороны вооруженных формирований, находящихся в Алеппо.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, 24 ноября в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов сирийской армии в восточной части Алеппо погибли по меньшей мере 32 гражданских, среди них - пятеро детей, сообщает агентство AFP. В Центре отметили, что это - едва ли не наибольшее количество жертв в течение суток с момента начала наступательной операции армией Асада 15 ноября.