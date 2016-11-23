Сирийские правительственные войска вошли в восточный Алеппо

Сирийские правительственные войска пытаются форсировать военную операцию в восточной части сирийского города Алеппо, пишет ТАСС.

Отмечается, что войска Асада продвигаются от круговой развязки Джандуль в направлении площади Баидин по поддержке палестинской бригады "Лива аль-Кудс", которая наступает со стороны лагеря беженцев Инзарат.

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Отмечается, что в то же время артиллерия ведет огонь по позициям повстанцев в квартале Масакин-Ханано.

Напомним, в контролируемой повстанцами восточной части сирийского города Алеппо после нескольких дней авиаударов разрушены все больницы.

В то же время правозащитная организация «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека отметила, что в неоккупированной части города есть несколько работающих медучреждений, однако добраться до них невозможно через постоянные обстрелы.