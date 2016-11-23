США возложили ответственность за авиаудары по госпиталям в Алеппо на Россию

Об этом сообщил представитель Госдепа Джон Кирби, передает РБК.

«Даже если это не российские самолеты, а сирийские, Россия несет ответственность, так как она может влиять на режим Асада. Она может это прекратить», - сказал Кирби.

Читайте такжеАвиаудар по больнице в Алеппо: Associated Press опубликовало видео с камер наблюдения

Он также отметил, что заявления о бомбардировках делают «признанные гуманитарные организации» - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), «Врачи без границ», ​Сирийский совет по надзору за правами человека.

«Это не США высказывает претензии и обвинения. Это международный консенсус авторитетных учреждений и организаций, а также новостных агентств», - добавил Кирби.

Как сообщал УНИАН, в контролируемой повстанцами восточной части сирийского города Алеппо после нескольких дней авиаударов разрушены все больницы. Собеседники агентства отмечают, что больницы были разрушены, в частности, прямым попаданием бомб и снарядов при авиаударах.