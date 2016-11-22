Путин заявил о готовности РФ "ставить под удар ракетных систем" объекты НАТО, которые Москва считает угрозой

Россия «примет контрмеры и будет ставить под удар ракетных систем" объекты НАТО, которые, по мнению РФ, будут ей угрожать. Об этом в интервью для фильма Оливера Стоуна "Украина в огне" заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

Российский президент заявил, что у него "складывается ощущение, что НАТО для поддержки стран-членов в "повиновении" и для дисциплины создается "образ внешнего врага".

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"Мы должны в этой связи принимать контрмер, то есть ставить под удар наших ракетных систем на те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать. Ситуация напрягает", - заявил Путин.

Также он объяснил, почему Россия "остро реагирует на расширение НАТО".

"Нас беспокоит практика принятия решений. Я знаю, как принимаются (решение в НАТО)... Когда страна становится членом НАТО, ей уже трудно сопротивляться давлению со стороны такой великой страны-лидера НАТО, как США, и там легко может появиться все, что угодно - и система ПРО, и новые базы, и если потребуется - новые ударные комплексы ", - заявил он.

Напомним, комитет Парламентской ассамблеи НАТОпризнал агрессию России против Украины главным фактором дестабилизации ситуации в мире.

«Сегодня во время рассмотрения на Комитете ПА НАТО резолюции "Поддержка пост-Варшавской стратегии обороны и сдерживания" безоговорочно было признано агрессию России против Украины главным фактором дестабилизации ситуации в мире», - сообщила председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, которая в составе украинской делегации в Стамбуле находится на 62-й сессии ассамблеи.

По ее словам, в рамках обсуждения резолюции достигнуто решение о том, что одной из форм реагирования на действия агрессора будет решительная поддержка Украины.