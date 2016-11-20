На заседании комитета ПА НАТО Россию официально признали агрессором - нардеп

Об этом в Facebook сообщила народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко", председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, которая в составе украинской делегации в Стамбуле находится на 62-й сессии ассамблеи.

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«Сегодня во время рассмотрения на Комитете ПА НАТО резолюции "Поддержка пост-Варшавской стратегии обороны и сдерживания" безоговорочно было признано агрессию России против Украины главным фактором дестабилизации ситуации в мире», - написала Фриз.

По ее словам, в рамках обсуждения резолюции достигнуто решение о том, что одной из форм реагирования на действия агрессора будет решительная поддержка Украины.

«Новым фактором, который отныне будет находиться в центре внимания НАТО, является превращение территории полуострова Крым на фактически новую стратегическую военную базу РФ», - проинформировала депутат.

По ее словам, Россия официально признана международными организациями агрессором.

Фриз поблагодарила коллег из ПА НАТО за солидарную позицию и поддержку всех соответствующих инициатив украинской делегации.