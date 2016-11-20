Большинство немцев хотели бы снова видеть Меркель на посту канцлера ФРГ – опрос

Об этом свидетельствуют результаты последнего социологического исследования, проведенного институтом Emnid, передает Немецкая волна со ссылкой на Bild am Sonntag.

Согласно данным исследования, 55 процентов опрошенных высказались за то, чтобы Меркель снова возглавляла немецкое правительство после парламентских выборов, которые состоятся в 2017 году. В то же время 39% респондентов не хотят видеть Меркель в кресле канцлера.

Самую большую поддержку на четвертый срок канцлер ФРГ имеет среди сторонников христианских демократов (92 процента) и среди женщин (66 процентов).

Читайте такжеВласти Германии готовы к возможному вмешательству России в ход выборов

Кроме того, большинство опрошенных, которые собираются на предстоящих выборах голосовать за нынешнего "младшего" коалиционного партнера - Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), тоже хотят, чтобы Меркель снова возглавляла правительство ФРГ. За это высказались 54 процента опрошенного электората СДПГ.

По сравнению с августом 2016 года рейтинг канцлера ФРГ существенно возрос. Тогда за то, чтобы она возглавляла правительство и после следующих выборов, высказались лишь 42 процента опрошенных, а 50 процентов были против.

Как ожидается, сегодня вечером, 20 ноября, после завершения заседания партийного руководства ХДС Меркель может сообщить, будет ли выдвигаться вновь на пост председателя ХДС и на должность руководителя правительства.

Она возглавляет ХДС с апреля 2000 года, а с ноября 2005 года занимает пост канцлера Германии.